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Рейд испанской полиции в правительстве Каталонии 20.09 11:34   MIGnews.com

Рейд испанской полиции в правительстве Каталонии

Испанская национальная гвардия провела рейды в правительстве Каталонии, арестовав ключевого каталонского сановника - Джозефа Мария Джове.

Джове является генеральным секретарем каталонского вице-президента.

Испанский демарш предпринятый накануне референдума о независимости Каталонии, который правительство в Мадриде считает незаконным.

Босс Джове, вице-президент Ориоль Юнкерас, заявил, что испанское правительство атакует каталонские институты - и тем самым, каталонский народ. Он заявил: “Мы этого не позволим”.

Сановники и функционеры каталонского регионального правительства призвали граждан к “мирному сопротивлению”.

Испанская полиция конфисковала избирательные урны и избирательные урны в городе Терраса.

Испанские власти начали легальный процесс в отношении 700 каталонских мэров, подозреваемых в оказании поддержки референдуму.

Испанское правительство намерено установить контроль над каталонскими финансами и начать выплату зарплат государственным служащим напрямую из Мадрида.

По данным опроса общественного мнения, проведенного в июле, 41% каталонцев проголосуют за независимость, в то время как 49% предпочтут остаться в составе Испании.
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