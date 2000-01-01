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Женщина года: Шакед - угроза демократии 20.09 12:04   MIGnews.com

Женщина года: Шакед - угроза демократии

В интервью 10-му каналу израильского ТВ один из наиболее влиятельных журналистов Израиля, Дан Маргалит, сообщил, что рассматривает реформы министра юстиции Аелет Шакед в качестве “угрозы демократии”.

Марголит указал на то, что в то время как министр культуры Мири Регев “в исступлении” борется с культурной элитой, Шакед проявляет себя в качестве умеренной, образованной, ученой женщины - и потому еще более опасна в продвижении ее реформ юридической системы.

Маргалит заявил, что Шакед произвела революцию в судебной системе - без того, чтобы создать шторм в прессе или вызвать серьезное противодействие в обществе, и потому она является “главной угрозой демократии и судебной системе”.

Собеседник Маргалита, Ави Бенайаху, согласился с ним, указав на то, что Шакед удалось революционизировать судебную систему без большого скандала.
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