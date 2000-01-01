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Нетаниягу и Сиси проведут саммит с участием ПА и Иордании 20.09 13:06   MIGnews.com

Нетаниягу и Сиси проведут саммит с участием ПА и Иордании

Ливанская газета Al-Akhbar, отражающая позицию “Хизбаллы”, сообщает о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Египта Абдель-Фаттах Сиси договорились об организации ближневосточного саммита.

Договоренность достигнута в ходе встречи Нетаниягу и Сиси в кулуарах заседаний Генассамблеи ООН.

В саммите примут участие лидера Палестинской автономии Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II.

Саммит состоится или в Шарм эш-Шейх на Синайском полуострове или в Вашингтоне. Газета также пишет о возможном саудовском участии в саммите.
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