20.09 13:06 MIGnews.com

Нетаниягу и Сиси проведут саммит с участием ПА и Иордании

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Ливанская газета Al-Akhbar, отражающая позицию “Хизбаллы”, сообщает о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Египта Абдель-Фаттах Сиси договорились об организации ближневосточного саммита.Договоренность достигнута в ходе встречи Нетаниягу и Сиси в кулуарах заседаний Генассамблеи ООН.В саммите примут участие лидера Палестинской автономии Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II.Саммит состоится или в Шарм эш-Шейх на Синайском полуострове или в Вашингтоне. Газета также пишет о возможном саудовском участии в саммите.