Нетаниягу и Сиси проведут саммит с участием ПА и Иордании
Ливанская газета Al-Akhbar, отражающая позицию “Хизбаллы”, сообщает о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Египта Абдель-Фаттах Сиси договорились об организации ближневосточного саммита.
Договоренность достигнута в ходе встречи Нетаниягу и Сиси в кулуарах заседаний Генассамблеи ООН.
В саммите примут участие лидера Палестинской автономии Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II.
Саммит состоится или в Шарм эш-Шейх на Синайском полуострове или в Вашингтоне. Газета также пишет о возможном саудовском участии в саммите.