20.09 14:36 MIGnews.com

Тиллерсон: необходимо изменить ядерную сделку с Ираном

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Во вторник, 19 сентября Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил о необходимости изменения ядерной сделки с Ираном, чтобы администрация президента Дональда Трампа согласилась ее поддержать.В интервью телеканалу Fox News он сказал, что администрация особенно обеспокоена положениями соглашения, согласно которым ряд ограничений, наложенных на Иран за его ядерную деятельность, будет отменен в 2025 году."Если мы собираемся придерживаться соглашения с Ираном, должны быть внесены изменения в него", - отметил Тиллерсон."Это положение просто неразумная дорога вперед, – сказал он. Госсекретарь сравнил "это с отфутболиванием банки по дороге, чтобы кто-то в будущем занялся этой сделкой"."Мы нуждаемся в поддержке наших союзников, наших европейских союзников и не только, чтобы заявить Ирану, что эта сделка действительно требует пересмотра", - добавил Рекс Тиллерсон.Комментарии госсекретаря последовали после того, как в своей речи на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп осудил соглашение о ядерной программе Ирана.