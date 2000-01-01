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Тиллерсон: необходимо изменить ядерную сделку с Ираном | Фото: AFP20.09 14:36   MIGnews.com

Тиллерсон: необходимо изменить ядерную сделку с Ираном

Во вторник, 19 сентября Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил о необходимости изменения ядерной сделки с Ираном, чтобы администрация президента Дональда Трампа согласилась ее поддержать.

В интервью телеканалу Fox News он сказал, что администрация особенно обеспокоена положениями соглашения, согласно которым ряд ограничений, наложенных на Иран за его ядерную деятельность, будет отменен в 2025 году.

"Если мы собираемся придерживаться соглашения с Ираном, должны быть внесены изменения в него", - отметил Тиллерсон.

"Это положение просто неразумная дорога вперед, – сказал он. Госсекретарь сравнил "это с отфутболиванием банки по дороге, чтобы кто-то в будущем занялся этой сделкой".

"Мы нуждаемся в поддержке наших союзников, наших европейских союзников и не только, чтобы заявить Ирану, что эта сделка действительно требует пересмотра", - добавил Рекс Тиллерсон.

Комментарии госсекретаря последовали после того, как в своей речи на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп осудил соглашение о ядерной программе Ирана.
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