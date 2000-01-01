20.09 13:18 MIGnews.com

Трамп и Мадуро обменялись перепалками на Генассамблее ООН

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг критике выступление американского коллеги Дональда Трампа на Генассамблее ООН и назвал Гитлером."Агрессия нового Гитлера в международной политике, господина Дональда Трампа, направлена против венесуэльского народа, на расовое и имперское превосходство, о чем он заявил сегодня".Выступая с трибуны Генассамблеи во вторник, Дональд Трамп заявил, что США готовы к дальнейшим действиям против Венесуэлы, если правительство этой страны не изменит свой курс. Он также пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Штатам.