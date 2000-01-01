20.09 23:30 MIGnews.com

Роухани: нарушив ядерную сделку, США потеряют доверие

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Во вторник, 19 сентября президент исламской республики Иран Хасан Роухани заявил, что "ни одно государство мира не будет доверять США, если они откажутся от ядерной сделки с Ираном".Роухани предупредил, что "Выход Соединенных Штатов из этого соглашения будет иметь высокую цену, так как последствиями подобных действий для США станет потеря международного доверия".В интервью NBC TV президент Ирана сказал, что его страна никогда не будет инициатором нарушения условий сделки, но напомнил, что "каждое слово соглашения было проанализировано всеми странами, вовлеченными в процесс ратификации документа"."Мы будем победителями, в то время как Соединенные Штаты наверняка потерпят убытки", - добавил он.Отвечая на комментарии Трампа, президент Франции Эммануэль Макрон на Генеральной Ассамблее ООН, что "отказаться от сделки сейчас, не предлагая ничего другого, будет серьезной ошибкой, и несоблюдение ее станет безответственным решением".