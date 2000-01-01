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Лукашенко гарантировал возвращение войск РФ на родину 21.09 00:15   MIGnews.com

Лукашенко гарантировал возвращение войск РФ на родину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о гарантиях того, что российский военный контингент, участвующий в совместных белорусско-российских учениях "Запад-2017", покинет территорию республики и вернется в места постоянной дислокации.

"По-моему, эти гарантии (о том, что российские войска покинут Белоруссию после учений ) уже даны много раз еще до этих учений", - сказал Лукашенко в среду во время наблюдения за завершающим этапом маневров. Слова президента приводит его пресс-служба.

Лукашенко сказал, что через неделю этот вопрос отпадет сам по себе.

"Я с удовольствием прокомментирую это спустя некоторое время, когда все войска, которые были привлечены на учения, будут в местах постоянной дислокации, в том числе, и российские", - отметил президент.

Как сказал Лукашенко, тем, кто предпринимал попытки дискредитации белорусско-российских учений, нужно "хотя бы научиться делать это по-настоящему".

"Это даже комментировать неудобно. И это уже поняли те, кто этим занимался. Но давайте подождем, что они будут говорить после того, как все вооруженные силы, и России, и наши, окажутся в местах своего постоянного пребывания", - добавил президент.

При этом он отметил, что при численности белорусской армии в 75 тыс. человек присутствие нескольких тысяч российских войск в Белоруссии ничего бы не изменило.

"Если нам надо решать какие-то проблемы, мы их будем решать, и в случае какого-то столкновения на западном направлении интересы России и Беларуси, прежде всего, начинает защищать и вступает в войну белорусская армия. И спустя некоторое время по замыслу и нашим военным планам сюда мгновенно подключаются части Вооруженных сил России", - напомнил Лукашенко.

"Вы не волнуйтесь, мы не агрессивное государство, мы и так настрадались от войны (...) Мы только-только восстановили довоенный уровень населения. С нашей земли никогда не исходили войны. Мы только от них страдали. Нападать мы ни на кого не собираемся. Но если нам, по-русски говоря, дадут по морде, мы ответим", - сказал президент.

Стратегические российско-белорусские учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии и России. Учения "Запад" носят плановый характер и проводятся раз в два года.
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