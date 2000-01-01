20.09 17:11 MIGnews.com

Опрос: Нетаниягу - коррупционер, но альтернативы ему нет

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Большинство израильтян не верят в слова премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что "ничего не будет, потому что ничего нет" на счет различных коррупционных расследований на его счет. Согласно исследованию, которое накануне Рош а-Шана провели Мина Цемах и Мано Гева для газеты "Едиот Ахронот", в невиновность главы правительства верит лишь треть жителей страны.Учитывая то, что 54% считают его причастным к обвинениям, 63% респондентов уверены, что, если генеральная прокуратура предъявит ему обвинения, Биби должен добровольно уйти в отставку и объявить о проведении очередных досрочных парламентских выборов. В то же время лишь 29% считают, что в отставку он уходить не должен.Как показал опубликованный 20 сентября опрос, абсолютное доверие Нетаниягу вызывает лишь у 12% населения. Половина склонна скорее не доверять ему, а треть не верит ему абсолютно.Схожие настроения вызывает и его супруга. Согласно исследованию "Едиот Ахронот", непричастной Сару Нетаниягу к делу о заказе еды на дом считает лишь каждый пятый израильтянин, тогда как 7 из 10 виновной.Несмотря на подобный скепсис, Нетаниягу по-прежнему считается самым популярным кандидатом на лидерство в Израиле. Неплохим или очень хороший премьер-министром его считает почти половина израильтян (49%), что гораздо больше, чем уровень поддержки Яира Лапида (12%), Ави Габая (10%), Нафтали Беннета или Моше Кахлона (у обоих по 5%).В то же время слухи о коррупции ослабили "Ликуд". Так, если бы выборы были сегодня, партия премьера получила бы 24 депутатских мандата вместо занимаемых ими 30, "Сионистский лагерь" – 22, "Еш Атид" – 18, а "Еврейский дом" – 12.Что же на счет иранской угрозы, о которой израильский премьер говорил на Генассамблее ООН? Самой проблемой, стоящей перед страной, участники опроса все же назвали дороговизну жизни (30%), ситуацию с безопасностью (17%), социальное неравенство (15%), цена недвижимости (12%) политические распри между правыми и левыми (9%), а также религиозными и светскими евреями (8%).