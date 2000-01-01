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Видео: 16 послов ООН желают Израилю `шана това` | Фото: Thinkstock20.09 20:12   MIGnews.com

Видео: 16 послов ООН желают Израилю "Шана Това"

Послы в Организации Объединенных Наций шестнадцати различных государств записали видеопоздравление с Рош а-Шана и пожелание хорошего Нового года. Видеозапись была опубликована на Facebook-странице посла Еврейского государства в ООН Дани Данона 20 сентября.

"У нас в мире есть много друзей, являющимися нашими истинными союзниками, которые здесь, в Организации Объединенных Наций, поддерживают Израиль. Эти страны желают нам счастливого Нового года", - сказал Данон вначале короткого ролика.

Среди 15 послов больше всего пожелала представительница Соединенных Штатов Америки Никки Хейли.

"Счастливого Нового года всем нашим друзьям – в Соединенных Штатах, Израиле или во всем мире. Шана това. Мы желаем вам всего наилучшего, счастья и мира. Да благословит вас Господь", - сказала она.

Помимо США и Израиля, с Новым годом на видео попали послы Германии, Венгрии, Албании, Индии, Аргентины, Австралии, Руанды, Мексики, Соединенного Королевства, Сингапура, Эстонии, Уругвая, Австрии и Республики Того.
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