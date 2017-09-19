20.09 07:29 MIGnews.com

Нетаниягу: те, кто грозит нам - в смертельной опасности

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Речь премьер-министра Биньямина Нетаниягу на Генеральной Ассамблее ООН 19.09.2017:"Господин Президент,Дамы и господа,Мы переживаем великую революцию. Революцию в положении, которое Израиль занимает среди наций. Это происходит потому, что очень многие страны по всему миру, наконец, проснулись и увидели, что Израиль может сделать для них. Эти страны понимают сегодня то, что гениальные инвесторы, такие как Уоррен Баффет, и такие крупные компании, как Google и Intel, знают уже многие годы. Что Израиль – это нация инноваций. Это страна передовых технологий в сфере сельского хозяйства, водных ресурсов, кибериндустрии, автономных транспортных средств и многих других.Эти страны теперь также признают исключительные возможности Израиля в борьбе с терроризмом. За последние годы Израиль предоставил разведывательные данные, которые предотвратили десятки крупных террористических атак по всему миру, спасли несчетное количество жизней. Возможно, вы этого не знали, но знали ваши правительства. И они хотят тесно сотрудничать с Израилем, чтобы обеспечивать безопасность ваших стран и городов.В прошлом году я, стоя на этой трибуне, говорил об этом глубоком изменении в положении Израиля в мире. И посмотрите, что произошло с тех пор. Сотни президентов, премьер-министров, министров иностранных дел и других лидеров посетили Израиль, многие – впервые.Из всех этих визитов два были поистине историческими.В мае президент Трамп стал первым президентом США, посетившим Израиль в рамках своего первого зарубежного визита. Президент Трамп побывал у Западной стены, у подножия Храмовой горы, на которой почти тысячу лет стоял еврейский Храм. Коснувшись древних камней, президент Трамп навсегда тронул наши сердца.В июле премьер-министр Моди стал первым премьер-министром Индии, посетившим Израиль. Мы проехали вместе по пляжу в Хадере в джипе, оснащенном портативной опреснительной установкой. Мы сняли обувь, помочили ноги в Средиземное море и выпили по бокалу только что опресненной морской воды. Нам представились бесконечные возможности для Израиля, Индии и для всего человечества.В прошлом году Израиль посетило огромное количество мировых лидеров, а я имел честь представлять мою страну на шести континентах.Один год. Шесть континентов.Я посетил Африку, где увидел, как израильские изобретатели повышают урожайность сельскохозяйственных культур, превращают воздух в воду и борются с вирусом СПИДа.Я посетил Азию, где мы углубили наши отношения с Китаем и Сингапуром и расширили сотрудничество с нашими мусульманскими друзьями в Азербайджане и Казахстане.Я посетил Европу, где в Лондоне и Париже, в Салониках и Будапеште, мы укрепили наши связи в сфере безопасности и экономики.Я посетил Австралию, став первым премьер-министром Израиля, посетившим наших больших союзников на другом конце света.Всего неделю назад я отправился в Южную Америку, где посетил Аргентину и Колумбию, а затем Мексику. Вы не поверите, но я стал первым израильским премьер-министром, посетившим Латинскую Америку.Спустя 70 лет мир распростер свои объятия Израилю, а Израиль - миру. Один год. Шесть континентов. Теперь это правда.Я еще не был в Антарктиде, но я надеюсь сделать и это когда-нибудь. Мне сказали, что пингвины тоже являются восторженными поклонниками Израиля, потому что пингвины не затрудняются различать белое и черное, правильное и неправильное.К сожалению, когда речь заходит о резолюциях ООН в отношении Израиля, это простое различение слишком часто отсутствует. Оно отсутствовало в декабре прошлого года, когда Совет безопасности принял антиизраильскую резолюцию, навредившую шансам на достижение мира. Оно отсутствовало и в мае этого года, когда Всемирная организация здравоохранения приняла резолюцию, нет, вы только послушайте: ВОЗ приняла инициированную Сирией резолюцию, осуждающую Израиль за состояние здравоохранения на Голанских высотах.Как говорил легендарный Джон Макинрой: "Вы это не серьезно!" Я хочу сказать, это нелепо. Сирия использовала бочковые бомбы, травила газом, морила голодом, убила сотни тысяч собственных граждан, еще миллионы оставила ранеными, тогда как Израиль оказывал медицинскую помощь тысячам раненых сирийцев, пострадавших в этой бойне. И кого осудил ВОЗ? Израиль.Есть ли предел абсурду, происходящему в ООН, когда речь идёт об Израиле?Очевидно, нет, поскольку в июле комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО объявил Пещеру Праотцев в Хевроне объектом палестинского культурного наследия. Это хуже, чем фальшивые новости. Это фальшивая история. Чтобы вы знали, Авраам, отец Ицхака и Ишмаэля, похоронен в этой пещере. А еще там похоронены Ицхак, Яаков, Сара (Сара, к слову, это еврейское имя), Ривка и Лея, которые, так уж получилось, являются праотцами и праматерями еврейского народа. Вы не найдёте этого на страницах последнего отчёта ЮНЕСКО.Но если захотите, вы сможете прочитать об этом на страницах немного более весомого издания, которое называется Библия. Очень рекомендую. Я слышал, рейтинг этого издания на Amazon 4,5 из пяти звёзд. Это отличная книга. Я её читаю каждую неделю.Дамы и господа,Пришло время быть серьезными: несмотря на абсурд, несмотря на повторение фарса, происходят изменения. Медленно, но верно появляются признаки позитивных изменений, даже в Организации Объединенных Наций.Г-н Генеральный секретарь, я очень ценю ваше заявление о том, что отрицание права Израиля на существование является антисемитизмом чистой воды. Это важно, потому что слишком долгое время эпицентр глобального антисемитизма находился прямо здесь, в ООН. И хотя на это может уйти много лет, я абсолютно уверен, что революция в отношениях Израиля с отдельными народами в конечном итоге будет отражена в этом зале наций. Я говорю это также потому, что произошло заметное изменение позиций некоторых из наших ключевых друзей.Благодаря безоговорочной поддержке президентом Трампом Израиля в ООН, это позитивное изменение набирает силу. Поэтому спасибо, президент Трамп. Спасибо, что поддерживаете Израиль в ООН. И спасибо за вашу поддержку, посол Никки Хейли. Спасибо, что вы говорите правду об Израиле.Но, дамы и господа, здесь, в ООН, мы должны также говорить правду и об Иране, так, как это сделал – сильно - сегодня утром президент Трамп. Вы знаете, я был послом в ООН, и я долгое время являюсь премьер-министром Израиля, так что я несчетное количество раз слышал речи в этом зале, и могу сказать следующее: ни одна не была более бойкой, более смелой и прямолинейной, чем речь президента Трампа сегодня.Президент Трамп дал справедливое название ядерной сделке с Ираном, он назвал ее позором. Что ж, не могу согласиться с ним еще больше. И вот почему: Иран каждый день клянется уничтожить мою страну, в частности, на днях это сделал их начальник генштаба. Иран проводит завоевательную кампанию на Ближнем Востоке, и разрабатывает баллистические ракеты, которые бы угрожали всему миру.Два года назад я стоял здесь и объяснял, почему соглашение с Ираном не только не блокирует его ядерную программу, но продвигает ее: потому что у наложенных на эту программу ограничений есть так называемое "положение об истечении срока действия". Позвольте мне объяснить, что означает этот термин: он означает, что через несколько лет ограничения будут сняты автоматически, а не вследствие изменения поведения Ирана и не вследствие снижения его агрессии или прекращения террора. Они будут сняты просто по прошествии времени. И я предупреждал, что когда наступит этот день, мрачная тень ляжет на весь Ближний Восток и мир, поскольку Иран сможет свободно обогащать уран в промышленных масштабах, что поставит его на порог получения мощного арсенала ядерного оружия.Вот почему два года назад я сказал, что большая опасность заключается не в том, что Иран создаст одну бомбу, нарушив соглашение, а в том, что Иран сможет создать много бомб в рамках соглашения.В последние месяцы мы все видели, насколько опасна даже одна маленькая ядерная бомба в руках небольшого творящего беспредел режима. А теперь представьте опасность сотен ракет с ядерными зарядами в руках огромной исламской иранской империи, способных доставить эти заряды в любую точку мира.Я знаю, что есть еще защитники опасного соглашения с Ираном, утверждающие, что оно блокирует путь Ирана к бомбе.Дамы и господа,Это именно то, что они говорили о ядерной сделке с Северной Кореей, и все мы знаем, чем все обернулось. К сожалению, если ничего не изменится, с этим соглашением будет то же самое.Вот почему политика Израиля в отношении ядерной сделки с Ираном очень проста: измените ее или отмените, исправьте или откажитесь от нее. Отмена соглашения означает восстановление массированного давления на Иран, в том числе наложение санкций, пока Иран полностью не уничтожит свой ядерный потенциал. Для исправления сделки требуется много вещей, среди которых проверка военных и любых других подозрительных объектов, а также наказание Ирана за каждое нарушение. Но прежде всего, исправление соглашения означает избавление от "положения об истечении срока действия".Кроме исправления этой плохой сделки, мы должны также остановить иранское производство баллистических ракет и усмирить его растущую агрессию в регионе. Я помню, как мы вели об этом дебаты. Как вы знаете, я принимал в них довольно активную роль. И многие сторонники ядерной сделки наивно полагали, что это смягчит Иран. Это сделает его, как они говорили, "ответственным членом международного сообщества".Как вы знаете, я с этим категорически не согласен. Я предупреждал, что когда с Ирана будут сняты санкции, он станет вести себя, как голодный тигр, спущенный с цепи, он не присоединится к сообществу наций, а станет пожирать народы один за другим. И это именно то, что делает сегодня Иран.От Каспийского до Средиземного моря, от Тегерана до Тартуса, иранская завеса опускается на Ближний Восток. Иран распространяет эту завесу тирании и террора на Ирак, Сирию, Ливан и другие места, и он публично обещает погасить свет Израиля.Сегодня у меня простое послание для аятоллы Хаменеи, диктатора Ирана: свет Израиля никогда не погаснет. Превечный Израиля не солжет.Те, кто угрожают нам уничтожением, ставят себя в смертельно опасное положение. Израиль будет защищать себя силой своих рук и мощью своей веры. Мы предпримем действия, чтобы предотвратить строительство Ираном постоянных военных баз в Сирии для их ВВС, флота и пехоты. Мы предпримем действия, чтобы предотвратить производство Ираном смертоносного оружия, направленного против Израиля, в Сирии и Ливане. Мы предпримем действия, чтобы предотвратить открытие Ираном новых вражеских Израилю фронтов террора на нашей северной границе. Пока иранский режим стремится к уничтожению Израиля, Иран не встретит более лютого врага, чем Израиль.Но у меня есть также послание к иранскому народу: вы нам не враги. Вы наши друзья. Однажды, мои иранские друзья, вы освободитесь от режима зла, который терроризирует вас, который вешает гомосексуалистов, бросает за решетку журналистов, подвергает пыткам политических заключенных и стреляет в невинных женщин, таких как Неда Солтан, оставляя ее захлебываться собственной кровью на улицах Тегерана. Я не забыл о Неде. Уверен, вы тоже.И когда, наконец, придет освобождение, дружба между двумя нашими древними народами обязательно расцветет вновь.Дамы и господа,Израиль знает: мы не одиноки в противостоянии иранскому режиму. Мы стоим плечом к плечу с теми в арабском мире, кто разделяет наши надежды на светлое будущее. Мы заключили мир с Иорданией и Египтом. Со смелым президентом Абдул-Фаттахом Ас-Сиси я встречался прошлой ночью. Я ценю содействие президента Ас-Сиси миру, и надеюсь на тесную совместную работу с ним и другими лидерами региона на благо продвижения мира. Израиль предан идее достижения мира со всеми нашими арабскими соседями, включая палестинцев. Вчера мы с президентом Трампом очень подробно это обсуждали. Я высоко ценю лидерство президента Трампа, то, что он неизменно занимает сторону Израиля, и его стремление достичь мирного будущего для всех. Вместе мы сможем использовать возможности для установления мира и сможем противостоять исходящим от Ирана угрозам. Особенный союз между США и Израилем никогда не был сильнее. Израиль глубоко благодарен за поддержку администрации президента Трампа, Конгрессу США и американскому народу.Дамы и господа,в этот год, полный исторических визитов и исторических годовщин, Израилю есть за что быть благодарным. 120 лет назад Теодор Герцль собрал первый Сионистский Конгресс, чтобы, создав еврейское государство, преобразовать наше трагическое прошлое в блестящее будущее. 100 лет назад Декларация Бальфура продвинула план Герцля, признав право еврейского народа на свой национальный дом на земле своих предков. 70 лет назад ООН сделала еще один шаг, приняв резолюцию, поддерживающую основание еврейского государства.50 лет назад мы объединили нашу вечную столицу, Иерусалим, достигнув удивительной победы над теми, кто стремился уничтожить наше государство. Теодор Герцль был нашим современным Моисеем, и его мечты осуществились. Мы вернулись на Землю Обетованную, возродили свой язык, собрали наш народ из изгнания и построили современную, процветающую демократию.Завтра вечером евреи всего мира отметят праздник Рош А-Шана, начало нашего нового года. Это период рефлексии, когда мы с удивлением оглядываемся назад на чудесное возрождение нашей нации, и с гордостью смотрим вперед, на то, как Израиль продолжит вносить свой вклад в жизнь всех наций.Вы смотрите вокруг, и видите этот вклад каждый день: это и продукты питания, которые вы едите, и вода, которую вы пьете, и лекарства, которые вы принимаете; он есть и в автомобилях, которые вы водите, в мобильных телефонах, которыми вы пользуетесь и во многих других вещах, меняющих наш мир.Вы видите его в улыбке африканской матери в далекой деревне, которой, благодаря израильским инновациям, не приходится идти 8 часов, чтобы принести воды своим детям. Вы видите это в глазах арабского ребенка, которого привезли в Израиль, чтобы сделать операцию на сердце, необходимую для спасения его жизни. В лицах людей, пострадавших от землетрясений на Гаити и в Непале, которые были спасены от стихии и вылечены израильскими врачами.Как сказал пророк Йешаягу: "Я, Господь, призвал тебя к правде, и возьму тебя за руку, и буду хранить тебя, и сделаю народом света, светом народов". Сегодня, спустя 2700 лет после пророчества Йешаягу, Израиль усиливает свое влияние среди других народов, и наконец-то, свет Израиля проливается на все континенты, принося надежду и спасение во все края земли.Хорошего нового года,Шана Това".