20.09 15:08 MIGnews.com

Нетаниягу: Пингвины Антарктиды являются сторонниками Израиля

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Пингвины, проживающие в Антарктиде, являются сторонниками Израиля. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в ходе выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН.В начале речи, описывая свои дипломатические поездки по всему миру, Нетаниягу пришел к выводу: "Я еще не посетил Антарктиду, но однажды я надеюсь туда поехать".Участники заседания восприняли слова Нетаньяху как шутку, однако он продолжил: "Можете смеяться, но пингвины способны различать черное и белое, правильное и неправильное". Этой способностью, как иронично пояснил политик, животные отличаются от ООН.Между тем, пользователи в социальных сетях, отреагировавшие на шутку Нетаниягу, не знают как ее воспринимать. Некоторые сравнивают ее с комментарием Дональда Трампа в Twitter, где он назвал главу КНДР "человеком ракетой".