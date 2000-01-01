20.09 08:44 MIGnews.com

Морган Фриман призвал Трампа защитить страну от России

For generations, ppl have fought to protect democracy. Now it’s our turn. Watch Morgan Freeman explain Russia’s plot to undermine the U.S. pic.twitter.com/t65wckbmxS — Investigate Russia (@InvestigateRU) 19 сентября 2017 г.

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Американский актер Морган Фриман записал видеообращение от имени новой неправительственной организации "Комитет по расследованию России", в котором актер призвал Трампа защитить страну от российского заговора с целью подрыва Америки. Видео было опубликовано на сайте и в Twitter организации."На нас напали. Мы ведем войну", — говорит Фриман на первых секундах видеозаписи,."Многие поколения людей сражались, защищая демократию. Сейчас наша очередь. Посмотрите, как Морган Фриман объясняет российский сценарий плана по подрыву США", — говорится в подписи к ролику."Представьте такой киносценарий: бывший агент КГБ, разозленный тем, что его Родина рухнула, замышляет месть. Пользуясь хаосом и неразберихой, он взбирается по карьерной лестнице в постсоветской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим. А затем обращает внимание на своего заклятого врага — Соединенные Штаты. И как настоящий агент КГБ он использует кибероружие для нападения на демократии по всему миру. Используя социальные медиа для распространения пропаганды и ложной информации, он порождает у людей в демократических обществах недоверие к их СМИ, к их политическим процессам и даже к их соседям. И он выигрывает", — говорит Фриман.В видеозаписи Фриман призвал президента США Дональда Трампа рассказать американцам правду, признать вмешательство России в выборы 2016 года и, по примеру предыдущих поколений, защитить демократию и продолжить борьбу.Обвинения в адрес России во вмешательстве в политические процессы США были объявлены официально еще при президенте Бараке Обаме, ключевой точкой стала публикация писем из взломанных в августе 2016 года почтовых ящиков руководства Демократической партии. Для расследования этих обвинений была создана группа во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером. Пресса демократической ориентации начала кампанию по обвинению Трампа в связях с Россией, в ходе которой вышли сотни публикаций с материалами, основанными на утечках и рассказах анонимных источников.Москва неоднократно отрицала причастность к кибератакам на ресурсы политических партий США и отвергала все обвинения во вмешательстве в выборы президента.