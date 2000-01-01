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Фото: charlieanders2 20.09 08:44   MIGnews.com

Морган Фриман призвал Трампа защитить страну от России

Американский актер Морган Фриман записал видеообращение от имени новой неправительственной организации "Комитет по расследованию России", в котором актер призвал Трампа защитить страну от российского заговора с целью подрыва Америки. Видео было опубликовано на сайте и в Twitter организации.

"На нас напали. Мы ведем войну", — говорит Фриман на первых секундах видеозаписи,.

"Многие поколения людей сражались, защищая демократию. Сейчас наша очередь. Посмотрите, как Морган Фриман объясняет российский сценарий плана по подрыву США", — говорится в подписи к ролику.

"Представьте такой киносценарий: бывший агент КГБ, разозленный тем, что его Родина рухнула, замышляет месть. Пользуясь хаосом и неразберихой, он взбирается по карьерной лестнице в постсоветской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим. А затем обращает внимание на своего заклятого врага — Соединенные Штаты. И как настоящий агент КГБ он использует кибероружие для нападения на демократии по всему миру. Используя социальные медиа для распространения пропаганды и ложной информации, он порождает у людей в демократических обществах недоверие к их СМИ, к их политическим процессам и даже к их соседям. И он выигрывает", — говорит Фриман.

В видеозаписи Фриман призвал президента США Дональда Трампа рассказать американцам правду, признать вмешательство России в выборы 2016 года и, по примеру предыдущих поколений, защитить демократию и продолжить борьбу.




Обвинения в адрес России во вмешательстве в политические процессы США были объявлены официально еще при президенте Бараке Обаме, ключевой точкой стала публикация писем из взломанных в августе 2016 года почтовых ящиков руководства Демократической партии. Для расследования этих обвинений была создана группа во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером. Пресса демократической ориентации начала кампанию по обвинению Трампа в связях с Россией, в ходе которой вышли сотни публикаций с материалами, основанными на утечках и рассказах анонимных источников.

Москва неоднократно отрицала причастность к кибератакам на ресурсы политических партий США и отвергала все обвинения во вмешательстве в выборы президента.
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