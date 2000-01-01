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Трамп назвал `насилие` главной статьей экспорта Ирана | Фото: AFP20.09 10:06   MIGnews.com

Трамп: насилие - главная статья иранского экспорта

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп назвал Иран "страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос". Об этом глава США заявил, впервые выступая на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке, сообщает информационное агентство Reuters .

Трамп поставил под сомнение ядерную сделку 2015 года с Ираном. Он говорит, что мировые лидеры "не могут соблюдать" соглашение, если оно "обеспечит прикрытие" для Ирана, чтобы эта страна в конечном итоге построила свою ядерную программу.

"Нефтяные доходы идут на финансирование "Хизбаллы" и других террористов, которые убивают невинных мусульман, атакуют мирных арабских соседей и Израиль", - продолжил президент США.

"Мы не можем допустить, чтобы этот убийственный режим продолжал дестабилизирующую активность, создавая опасные ракеты, и мы не можем соблюдать соглашение, если он покрывает возможное создание ядерной программы", - подчеркнул Трамп.

Президент США заявил, что его страна "не ожидает, что все государства будут разделять общие ценности", но ожидает уважения к правам человека и национальному суверенитету каждого народа, подчеркнув, что сильные и суверенные нации – основа всеобщего благосостояния.

"Я всегда буду ставить Америку на первое место, а вы, каждый, можете ставить на первое место свою страну", — объявил Трамп.

Глава Белого дома пообещал, что всегда будет защищать американские интересы и не допустит "односторонних сделок", от которых его страна "не получает ничего".

Далее Трамп перешел к теме "беззаконного режима" КНДР. Перечислив всем известные преступления северокорейского режима, Трамп заявил, что теперь эта страна "угрожает всему миру немыслимыми потерями человеческих жизней".

"Соединенные Штаты обладают огромной силой и терпением. Но если придется защищать себя или наших союзников, то у нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею", - заявил глава Белого дома.

"Ни один народ не заинтересован в том, чтобы эти бандиты обзавелись ядерным оружием", - объявил президент США.

Во второй раз, шутя назвав Ким Чен Ына "человеком-ракетой", Трамп заявил, что Ким сам совершает самоубийство, и призвал мировое сообщество к более решительным действиям против Пхеньяна.

Коснувшись темы затяжного внутриполитического кризиса в Венесуэле, Трамп назвал складывающуюся в этой республике обстановку неприемлемой.

По его мнению, "коррумпированный режим" президента Венесуэлы Николаса Мадуро "разрушил процветающую нацию, навязав несостоявшуюся идеологию". "Мы призываем к полному восстановлению демократии в Венесуэле", - отметил президент США.
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