20.09 09:13 MIGnews.com

Сиси призвал палестинцев к сосуществованию с Израилем

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Президент Египта Абдель Фаттах Сиси, в своей речи перед Генеральной Ассамблеей ООН призвал палестинцев и израильтян к миру.Сиси выразил уверенность в том, что мир возможен, и назвал , в качестве положительного примера, израильско-египетский мирный договор, “успех которого можно повторить”.Сиси сказал: “Позвольте мне обратится к палестинцам: “Очень важно идти к этой цели, , преодолеть трудности и не упустить возможности - возможности сосуществовать друг с другом, с израильтянами в мире и стабильности”.Сиси добавил: “Я обращаюсь и к израильтянам: у нас - отличный опыт мирного сосуществования на протяжении более чем 40 лет, и мы можем повторить этот успех - и израильтяне и палестинцы могут жить друг с другом бок о бок в мире и стабильности”.В видении Сиси, договор о мире между Израилем и палестинцами должен основываться на “границах 1967 года” и Восточном Иерусалиме в качестве столицы палестинского государства.Сиси подчеркнул: “Для всего региона жизненно важна стабильность и развитие. Достижение мира подорвет один из мотивов терроризма, станет решением для диспутов в регионе, и покажет, что настала пора преодолеть барьеры ненависти - раз и навсегда”.