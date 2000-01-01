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Беннет: Палестина это `фейковое государство` 20.12 10:58   MIGnews.com

Беннет: Палестина это "фейковое государство"

Министр просвещения Нафтали Беннет ("Еврейский дом") обозначил "Палестину" как "фейковое государство". Об этом лидер фракции заявил в интервью программы Hard Talk на телеканале BBC.

"Палестинская проблема – это поддельная проблема, также как и понятие палестинского государства, которое также является фейковым государством", - отметил Беннет, отвечая на вопрос о последствиях решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Отвечая на вопрос о перспективах мира и будущего "палестинского государства", министр просвещения отметил:

"Никто в арабском мире когда –либо признавал такое понятие как "палестинское государство". Мы предоставили им государство в Газе, но они превратили его в Афганистан. Мы не совершим больше аналогичных ошибок".

Таким образом Беннет намекнул, что он не поддерживает идею создания палестинского государства.
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