20.12 10:58 MIGnews.com

Беннет: Палестина это "фейковое государство"

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Министр просвещения Нафтали Беннет ("Еврейский дом") обозначил "Палестину" как "фейковое государство". Об этом лидер фракции заявил в интервью программы Hard Talk на телеканале BBC."Палестинская проблема – это поддельная проблема, также как и понятие палестинского государства, которое также является фейковым государством", - отметил Беннет, отвечая на вопрос о последствиях решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.Отвечая на вопрос о перспективах мира и будущего "палестинского государства", министр просвещения отметил:"Никто в арабском мире когда –либо признавал такое понятие как "палестинское государство". Мы предоставили им государство в Газе, но они превратили его в Афганистан. Мы не совершим больше аналогичных ошибок".Таким образом Беннет намекнул, что он не поддерживает идею создания палестинского государства.