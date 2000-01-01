20.12 11:25 MIGnews.com

Австрия предоставит гражданство потомкам жертв Холокоста

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“Крайне-правые” политики, пришедшие к власти в Австрии продолжают делать то, на что никогда не решались никакие левые.Одно из первых официальных заявлений только что приведенного к присяге правительства Австрии - о строительстве мемориала жертвам Холокоста и о предоставлении австрийского гражданства потомкам жертв Холокоста в Австрии.Новый канцлер, Себастиан Курц, пытается сгладить негативное впечатление от участия в новой коалиции крайне-правых партий, некоторые члены которых ранее допускали антисемитские высказывания.Курц объявил о строительстве в Вене мемориала в память о 10 тысячах убитых венских евреев.Курц заявил, что мемориал станет “подтверждением нашей полной исторической ответственности и участия в этом преступлении”.По данным газеты Гаарец, около 200 тысяч израильтян могут претендовать на австрийское гражданство.