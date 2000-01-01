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youtube 20.12 12:02   MIGnews.com

Беннет: факты на стороне Нетаниягу

Министр просвещения Нафтали Беннет ("Еврейский дом") заступился за Биньямина Нетаниягу и подверг критике действия полиции.

В интервью радиостанции "Решет Бэт" лидер фракции "Еврейский дом" заявил:

"Разумеется, правоохранительные органы должны действовать нормативно в своих расследованиях, и мы поддерживаем их [в этом]. Однако, в условиях демократии, дебаты, которые ведет общественность, не должны выходить за рамки законных дебатов. И, необходимо отметить, что на протяжении многих лет они не облегчали жизнь премьер-министру".


Беннет отметил, что факты говорят о том, что более "30 тысяч дел полиция ежегодно передает государственной прокуратуре. Из них около 12 000 рекомендуется закрыть, а в остальных случаях только по 20% дел выносят обвинительные заключения".

"Премьер-министр прав: в большинстве случаев, переданные полицией в государственную прокуратуру дела закрываются, а это где-то 80%", - отметил министр.

По его словам, Нетаниягу прав в том, что он анализирует полицейские рекомендации, и его "аргумент заключается в том, что обвинения не будут предъявлены".
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