20.12 13:03 MIGnews.com

Офицер ЦАХАЛа: солдаты должны быть умными, а не правыми

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Высокопоставленный офицер ЦАХАЛа рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются солдаты на Западном берегу. Комментируя инцидент в Наби-Салахе в интервью Ynet, он заявил:"Приходится очень быстро отказаться от своей правоты, и научиться быть умным [в своих действиях]. Военные получают средства для того, чтобы справиться с любой ситуацией".Офицер пояснил, что военнослужащих не всегда удается реагировать "идеальным образом". Но при этом он подчеркнул, что учит своих подчиненных действовать в соответствии с ценностями и нормами ЦАХАЛа.В свою очередь, источник, близкий к офицеру и солдату, подвергшихся нападкам, сообщил, что "военнослужащие не жалеют о своих действиях во время провокаций палестинки, и поступили бы также, зная, что их не записывают на камеру".Кроме того, ЦАХАЛ высоко оценил действия своих солдат, отметив, что они повели себя профессионально.