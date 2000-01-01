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Офицер ЦАХАЛа: солдаты должны быть умными, а не правыми 20.12 13:03   MIGnews.com

Офицер ЦАХАЛа: солдаты должны быть умными, а не правыми

Высокопоставленный офицер ЦАХАЛа рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются солдаты на Западном берегу. Комментируя инцидент в Наби-Салахе в интервью Ynet, он заявил:

"Приходится очень быстро отказаться от своей правоты, и научиться быть умным [в своих действиях]. Военные получают средства для того, чтобы справиться с любой ситуацией".

Офицер пояснил, что военнослужащих не всегда удается реагировать "идеальным образом". Но при этом он подчеркнул, что учит своих подчиненных действовать в соответствии с ценностями и нормами ЦАХАЛа.

В свою очередь, источник, близкий к офицеру и солдату, подвергшихся нападкам, сообщил, что "военнослужащие не жалеют о своих действиях во время провокаций палестинки, и поступили бы также, зная, что их не записывают на камеру".

Кроме того, ЦАХАЛ высоко оценил действия своих солдат, отметив, что они повели себя профессионально.
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