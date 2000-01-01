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Новый австрийский канцлер: мы сердце Европы 20.12 14:25   MIGnews.com

Новый австрийский канцлер: мы сердце Европы

Австрия будет способствовать развитию сотрудничества Восточной Европы и Западной. Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц по итогам встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе, сообщается в Twitter Австрийской народной партией, которую Курц возглавляет.

"Австрия расположена в сердце Европы. Мы хотим стать строителями мостов между Востоком и Западом, развивать сотрудничество. Я рад предстоящей нам в следующие годы работе", - приводятся слова главы правительства в сообщении.

Также он отметил, что Австрия - "проевропейская страна, которая хочет принимать активное участие в построении Европы". При этом он пообещал, что Вена уделит особое внимание борьбе с европейской проблемой, которая касается нелегальной миграцией в ЕС.

Новое австрийское правительство, которое приступило к своим обязанностям 18 декабря, состоит из консервативной Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы (АПС). Но у многих европейских чиновников вызывает обеспокоенность тот факт, что к руководству страны пришла АПС, более известная своими пророссийскими взглядами. По их мнению, Австрия может свернуть с проевропейского пути.
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