20.12 13:34 MIGnews.com

БАГАЦ ужесточил наказание мэру Ор-Йехуды

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БАГАЦ принял апелляцию прокуратуры по делу против бывшего мэра Ор Йехуды Давида Йосефа.Год назад Давид Йосеф был признан виновным в 11 сексуальных правонарушениях, наиболее серьезным из которых был непристойный акт. Йосефа также признали виновным в пяти случаях мошенничества и нарушения доверия. Йосеф “организовывал” выплату стипендий своим сподвижникам, а также назвал одну из улиц города “Бали” - кличка женщины, подавшей жалобу против него.Йосеф был приговорен судом первой инстанции к 14 месяцам тюрьмы, но прокуратура обжаловала этот приговор и Йосефа приговорили к 38 месяцам лишения свободы.