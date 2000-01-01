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БАГАЦ ужесточил наказание мэру Ор-Йехуды | Фото: Thinkstock20.12 13:34   MIGnews.com

БАГАЦ ужесточил наказание мэру Ор-Йехуды

БАГАЦ принял апелляцию прокуратуры по делу против бывшего мэра Ор Йехуды Давида Йосефа.

Год назад Давид Йосеф был признан виновным в 11 сексуальных правонарушениях, наиболее серьезным из которых был непристойный акт. Йосефа также признали виновным в пяти случаях мошенничества и нарушения доверия. Йосеф “организовывал” выплату стипендий своим сподвижникам, а также назвал одну из улиц города “Бали” - кличка женщины, подавшей жалобу против него.

Йосеф был приговорен судом первой инстанции к 14 месяцам тюрьмы, но прокуратура обжаловала этот приговор и Йосефа приговорили к 38 месяцам лишения свободы.
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