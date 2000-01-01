Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







20.12 14:58   MIGnews.com

Либерман призвал Нетаниягу не уходить в отставку

Министр обороны Авигдор Либерман призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу не уходить в отставку даже в том случае, если ему будут предъявлены обвинения по двум делам о коррупции.

Об этом глава оборонного ведомства заявил во время выступления на 10-й конференции Limmud FSU.

"Я понимаю, что премьер-министра есть презумпция невинности. Однако я советую Нетаниягу не уходить в отставку, даже если против него будет выдвинуто обвинительное заключение", - подчеркнул Либерман.

Как известно, глава израильского правительство является подозреваемым по двум делам о коррупции (дело "1000" и "3000").

Премьер отрицает обвинения по поводу взяточничества и называет их безосновательными.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:51
Северная Корея вооружает свои ракеты сибирской язвой
14:31
Источники: беспорядки в Каландии, ранен солдат ЦАХАЛа
14:25
Новый австрийский канцлер: мы сердце Европы
13:51
Источники: в результате авиаудара в Сирии погибли 19 человек
13:34
БАГАЦ ужесточил наказание мэру Ор-Йехуды
13:03
Офицер ЦАХАЛа: солдаты должны быть умными, а не правыми
12:31
Жителя Офаким депортируют в США за изнасилование подростка
12:02
Беннет: факты на стороне Нетаниягу
11:53
Первое интервью командира, "униженного" палестинкой
11:25
Австрия предоставит гражданство потомкам жертв Холокоста
11:19
Ну, наконец-то, опомнились
10:58
Беннет: Палестина это "фейковое государство"
10:27
В Италии открылся первый Национальный еврейский музей
10:10
Директор Teva - Нетаниягу: 1700 работников будут уволены
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus