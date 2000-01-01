20.12 14:58 MIGnews.com

Либерман призвал Нетаниягу не уходить в отставку

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Министр обороны Авигдор Либерман призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу не уходить в отставку даже в том случае, если ему будут предъявлены обвинения по двум делам о коррупции.Об этом глава оборонного ведомства заявил во время выступления на 10-й конференции Limmud FSU."Я понимаю, что премьер-министра есть презумпция невинности. Однако я советую Нетаниягу не уходить в отставку, даже если против него будет выдвинуто обвинительное заключение", - подчеркнул Либерман.Как известно, глава израильского правительство является подозреваемым по двум делам о коррупции (дело "1000" и "3000").Премьер отрицает обвинения по поводу взяточничества и называет их безосновательными.