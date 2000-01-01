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Давид Битан уходит с должности главы коалиции 20.12 16:44   MIGnews.com

Давид Битан уходит с должности главы коалиции

Председатель парламентской коалиции в Кнессете Давид Битан, последние два года считавшийся правой рукой Биньямина Нетаниягу, уведомил премьер-министра о том, что покидает свою должность в связи с возбуждением против него коррупционного расследованием.

"В нынешней ситуации мне работать становится слишком сложно, и я не хочу навредить работе и функционированию коалиции. Я благодарю премьер-министра за оказанное доверие и поддержку. Я продолжу с уважением служить в качестве члена Кнессета от "Ликуда" и делать все от меня зависящее, чтобы продолжать служить общественности", - заявил он.

Напомним, что в отношении Битана возбуждено расследование в отношении его связей с сообщениями о его взяточничестве в бытность заммэра Ришон-ле-Циона, которым он был до того, как стать членом Кнессета.

Вместе с ним по делу о коррупции в муниципалитете Ришон ле-Циона проходят его парламентский помощник, водитель, а также супруга Хагит Битан. Последнюю в частности подозревают в том, что она знала о переводе 2 млн. шекелей на их общий счет в связи с их долгами на сером рынке.
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