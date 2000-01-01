Давид Амсалем - новый глава коалиции

Председатель комиссии по внутренним делам Кнессета Давид Амсалем возглавит коалицию после отставки Давида Битана, который сегодня сложил свои полномочия в связи с коррупционным расследованием, которое в отношении него открыла полиция.
Напомним, что вместе с ним по делу о коррупции в муниципалитете Ришон ле-Циона проходят его парламентский помощник, водитель, а также супруга Хагит Битан, которую подозревают в том, что она знала о переводе 2 млн. шекелей на их общий счет в связи с долгами на сером рынке. Ее мужа сотрудники спецотделения "Лахав 433" допросили уже трижды.
Тем не менее, Битан продолжает сохранять парламентскую неприкосновенность.
Главным конкурентом "ликудника" Амсалема считался его соратник по партии Йоав Киш, который возглавляет комиссию по делам Кнессета.
Занимающий должность заместителя главы коалиции депутат Орен Хазан заявил, что, хотя именно должен был стать преемником Битана, он по собственному желанию отказался от столь привлекательной возможности.
כמ"מ יו"ר הקואליציה אני אמנם אמור להיות זה שנכנס כעת לנעלי יו"ר הקואליציה - אך לא זו העת למלכות: אני מוותר על התפקיד ומאחל לחברי, דוד ביטן, הצלחה בניקוי שמו.
"Как заместитель председателя коалиции, я должен быть стать тем займут его кресло. Я отказываюсь от этой должности и желаю моему другу Давиду Битану очистить свое имя", - написал скандально известный политик в своем Twitter.
В следующем "твите" он пояснил свою позицию: ввиду своего вспыльчивого характера Хазан считает себя неподходящим на должность лидера парламентского большинства.