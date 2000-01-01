20.12 07:23 MIGnews.com

"Мы запомним тех, кто голосовал против декларации Трампа"

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Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что ее страна серьезно готовится к голосованию в Генассамблее ООН по иерусалимской декларации Трампа.Хейли написала в твиттере: “В ООН мы всегда просим делать больше и отдавать больше. И поэтому, когда мы приняли решение, в соответствии с волей американского народа, о том, где будет расположено НАШЕ посольство, мы не потерпим, чтобы те, кому мы помогаем нас атаковали. Во вторник будет голосование, критикующее наш выбор. США запишет имена”.Ради рассмотрения иерусалимской декларации Трампа во вторник пройдет экстренное заседание Генассамблеи ООН. Предполагается, что Генассамблея проголосует за резолюцию, призывающую США отменить подобный ход.На ежемесячном заседании Совет Безопасности ООН посол США в ООН Ники Хейли наложила вето на резолюцию, отрицающую признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля.За резолюцию, предложенную Египтом проголосовали 14 из 15 членов Совета Безопасности ООН.Хейли не стала придерживаться правил дипломатического этикета и политической корректности, комментируя поведение других членов СБ: “Соединенные Штаты отказываются принимать двойные стандарты, согласно которым мы проявляем предвзятость, выражая волю американского народа по переводу посольства в Иерусалим, но при этом Объединенные Нации нейтральны, несмотря на то, что постоянно осуждают Израиль”.Затем Хейли сбросила бомбу: “Признание Соединенными Штатами очевидного - того, что Израиль является столицей современного Израиля - слишком много для некоторых. Сначала они угрожают насилием на улицах, как будто насилие может увеличить надежды на мир. Сегодня, похоронив это в дипломатическом жаргоне, другие указывают Америке, где открыть ее посольство. У Соединенных Штатов есть суверенное право где открывать свое посольство…Ни одна страна не будет указывать Соединенным Штатам, где открывать посольство Еще глубже в дипломатическом жаргоне скрыто обвинение против Соединенных Штатов в том, что они обратили вспять перспективы мира на Ближнем Востоке. Это - скандальное обвинение”.Хейли так прокомментировала произошедшее в Совете Безопасности: “То, чему мы стали свидетелями - оскорбление. Мы этого не забудем”.Резолюции Генассамблеи не являются легально обязательными, и потому речь идет о символическом шаге.