20.12 08:15 MIGnews.com

Нетаниягу: полицейские рекомендации летят в мусор

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил на ралли Ликуда в Кфар Маккабия.Зажигая восьмую свечку Хануки, Нетаниягу прокомментировал продолжающиеся полицейские расследования против него: “Из-за того, что они не могут нанести мне поражение на выборах, они пытаются нанести мне поражение посредством демонстраций, финансируемых левацким Новым Израильским Фондом. Через несколько месяцев вся правда выйдет на свет, и станет ясно, что это - организованная охота на ведьм… граждане знают лучше политиков, и Ликуд ожидает триумф”.Нетаниягу добавил: “. Будут полицейские рекомендации против меня. Ну и что? Более 60% заканчиваются ничем. По большинству не выносится обвинительных заключений - их просто выбрасывают в мусор. Для более чем 60% дел полицейские рекомендации оказываются пустышками - для тысяч простых людей и для многих политических фигур. Они начинаются со взрывными заголовками и заканчиваются ничем - но люди уничтожены и их кровь пролита”.