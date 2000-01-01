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20.12 07:55   MIGnews.com

Габай: Нетаниягу, не полиция получала подарки, а Вы

Лидер Сионистского Лагеря Ави Габай обрушился с критикой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, после того, как он выступил на мероприятии в честь Хануки перед активистами фракции "Ликуд".

Депутат Кнессета на своей странице в Twitter написал:

"Нетаниягу, Вы в замешательстве. Полиция не получала подарков на общую сумму в 200 тысяч долларов – их получали Вы. Вместо того, чтобы упрекать правоохранителей, лучше публично признайтесь: "Я был не прав". Вместо решения вопроса ракетных обстрелов с Газы, вы критикуете полицию? Для этого нужен премьер-министр?".
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