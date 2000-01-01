20.12 08:54 MIGnews.com

Бундестаг: депортировать тех, кто сжигает флаги Израиля

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Глава комиссии по внутренним делам во фракции ХДС Армин Шустер выступил за депортацию из Германии иностранцев (проживающих в стране – ред.), которые сжигают израильские флаги на демонстрациях."Если иностранцы, которые проживают в Германии, сжигают израильские флаги, тогда должна быть правовая основа для их немедленного выдворения [из страны], - заявил парламентарий Бундестага местным журналистам.Предложение Шустера было сделано в свете волны гневных демонстраций по всей стране в знак протеста против решения президента Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. В ходе акций протестующие жгли израильские флаги, а сами демонстрации проходили под ярыми антисемитскими лозунгами: "Смерть евреям", "Долой Израиль" и прочее.Как отмечает издание Welt, согласно немецкому законодательству депортация иностранцев возможна тогда, когда они были приговорены к тюремному заключению сроком более года или были уличены в торговле наркотиками.