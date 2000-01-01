Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







flickr 20.12 09:49   MIGnews.com

"Международное сообщество должно надавить на ХАМАС"

Совет Безопасности ООН проведет специальную сессию, на которой будет обсуждаться вопрос о гражданских лицах и останках израильских солдат, которых удерживают боевики ХАМАСа в Газе.

Совместная конференция США и Украины "Arria-Formula" – специальное неофициальное заседание Совета Безопасности состоится в пятницу, 22 декабря.

Сообщается, что мать Хадара Гольдина – погибшего солдата ЦАХАЛа, чьи останки находятся в Газе, также выступит на собрании, где призовет вернуть останки ее сына.

В неофициальном заседании примут участия послы, дипломаты и должностные лица ООН.

Посол Израиля Дани Данон в свою очередь, отметил, что "на протяжении более трех лет ХАМАС силой удерживает мирных жителей и останки израильских солдат, нарушая международное право и соглашения".

"Международное сообщество должно выполнить свои обязательства и оказывать давление на ХАМАС до тех пор, пока этот вопрос не будет решен", - подчеркнул израильский дипломат.

Он добавил, что "Израиль будет и дальше делать все возможное, чтобы солдаты и мирные жители вернулись домой".

Речь идет о двух мирных жителях и двух погибших солдат ЦАХАЛа Хадаре Гольдине и Ороне Шауле, которых ХАМАС отказывается возвращать на родину.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:51
Северная Корея вооружает свои ракеты сибирской язвой
14:58
Либерман призвал Нетаниягу не уходить в отставку
14:31
Источники: беспорядки в Каландии, ранен солдат ЦАХАЛа
14:25
Новый австрийский канцлер: мы сердце Европы
13:51
Источники: в результате авиаудара в Сирии погибли 19 человек
13:34
БАГАЦ ужесточил наказание мэру Ор-Йехуды
13:03
Офицер ЦАХАЛа: солдаты должны быть умными, а не правыми
12:31
Жителя Офаким депортируют в США за изнасилование подростка
12:02
Беннет: факты на стороне Нетаниягу
11:53
Первое интервью командира, "униженного" палестинкой
11:25
Австрия предоставит гражданство потомкам жертв Холокоста
11:19
Ну, наконец-то, опомнились
10:58
Беннет: Палестина это "фейковое государство"
10:27
В Италии открылся первый Национальный еврейский музей
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus