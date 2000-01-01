20.12 09:49 MIGnews.com

"Международное сообщество должно надавить на ХАМАС"

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Совет Безопасности ООН проведет специальную сессию, на которой будет обсуждаться вопрос о гражданских лицах и останках израильских солдат, которых удерживают боевики ХАМАСа в Газе.Совместная конференция США и Украины "Arria-Formula" – специальное неофициальное заседание Совета Безопасности состоится в пятницу, 22 декабря.Сообщается, что мать Хадара Гольдина – погибшего солдата ЦАХАЛа, чьи останки находятся в Газе, также выступит на собрании, где призовет вернуть останки ее сына.В неофициальном заседании примут участия послы, дипломаты и должностные лица ООН.Посол Израиля Дани Данон в свою очередь, отметил, что "на протяжении более трех лет ХАМАС силой удерживает мирных жителей и останки израильских солдат, нарушая международное право и соглашения"."Международное сообщество должно выполнить свои обязательства и оказывать давление на ХАМАС до тех пор, пока этот вопрос не будет решен", - подчеркнул израильский дипломат.Он добавил, что "Израиль будет и дальше делать все возможное, чтобы солдаты и мирные жители вернулись домой".Речь идет о двух мирных жителях и двух погибших солдат ЦАХАЛа Хадаре Гольдине и Ороне Шауле, которых ХАМАС отказывается возвращать на родину.