Джаред Кушнер помирил Израиль с Иорданией

В разрешении полугодового дипломатического кризиса в отношениях Израиля с соседней Иорданией не последнюю роль сыграла американская администрация и советник президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Белого дома на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт в частности, заявили в канцелярии премьер-министра Израиля.
В Twitter главы израильского правительства передали слова благодарности этим членам команды Дональда Трампа за их содействие.
Prime Minister Benjamin Netanyahu expresses his appreciation for @jaredkushner and @jdgreenblatt45 for the efforts they have made behind the scenes that have helped to end the crisis with Jordan.
"Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выражает свою признательность Джареду Кушнеру и Джейсону Гринблатту за предпринятые ими усилия, которые помогли положить конец кризису с Иорданией", - сообщили в канцелярии.
Напомним, что речь идет об убийстве охранником израильского посольства в Аммане Зивом Моялем двух граждан Хашимитского королевства в июле прошлого года. По его версии, одно убийство было совершено в рамках самообороны (сначала иорданец атаковал его первым), а второе – непредумышленно (второй иорданец был убит шальной пулей). После этого дипмиссия временно прекратила свою работу, а посол Эйнат Шлейн покинула Иорданию.
Недавно иорданские источники сообщили, что Израиль принес свои извинения на случившееся, однако, по словам Биньямина Нетаниягу, Еврейское государство "выразило свои сожаления". В любом случае, несмотря на эту игру слов, премьер пообещал выплатить репарации родственникам погибших. Иорданская пресса пишет, что речь идет о 5 млн. долларов.
Кроме того, не исключена возможность начала уголовного преследования Мояля.