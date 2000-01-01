21.01 12:36 MIGnews.com

Нетаниягу: мы должны успокоить Дери и Либермана

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Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал публичную ссору министра внутренних дел Арье Дери и министра обороны Авигдора Либермана.Дери заявил, что отказывается иметь дело с Либерманом, после того, как тот поддержал демонстрантов в Ашдоде, выступивших против “закона о супермаркетах”.Нетаниягу заявил: “Надо успокоить Дери и Либермана. Необходимо избегать этих никому ненужных войн”.