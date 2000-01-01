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Экс-начальник Генштаба армии Египта бросил вызов ас-Сиси 21.01 13:40   MIGnews.com

Экс-начальник Генштаба армии Египта бросил вызов ас-Сиси

Бывший начальник Генштаба египетских вооруженных сил Сами Анан создаст конкуренцию президенту Абдель-Фаттаху ас-Сиси на выборах следующего главы государства. Как сообщает агентство AFP, о намерении баллотироваться генерал сообщил на своей Facebook–странице спустя несколько часов, как свою кандидатуру выставил сам президент.

В видеообращении к избирателям 20 января Анан пообещал исправить неверный вектор, заданный Египту после свержения президента-исламиста Мохаммеда Мурси военными в 2013 году.

К отрицательным последствиям правления ас-Сиси Сами Анан относит ухудшение условий жизни народа и террористическую угрозу на Синайском полуострове.

"Это результаты неправильной политики возложения всей ответственности на вооруженные силы без рациональной политики, которая позволила бы гражданскому сектору в полной мере выполнять свою роль наряду с вооруженными силами", - сказал он.

Генерал утверждает, что он уже заручился поддержкой. К своим сторонникам он отнес и бывшего главу департамента по борьбе с коррупцией Хишама Генейна, который был уволен президентом ас-Сиси в 2016 году - после госотчета, в котором оказалось, что Египет ежегодно теряет из-за коррупции около 100 млрд. долларов.

Регистрация участников президентских выборов продлится с 29 января, а первый раунд выборов состоится с 26 по 28 марта.
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