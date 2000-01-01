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Король Абдалла II: Восточный Иерусалим - столица Палестины | Фото: Коби Гидеон, GPO21.01 14:48   MIGnews.com

Король Абдалла II: Восточный Иерусалим - столица Палестины

Иордания обеспокоена решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, поскольку считает единственно возможным решение палестино-израильского конфликта по формуле "двух государств", заявил король Хашимитского королевства Абдалла II на переговорах с вице-президентом США Майком Пенсом в Аммане 21 января.

Абдалла II напомнил позицию своего государства: Восточный Иерусалим – единственная возможная столица будущей "Палестины". На этом фоне он считает, что решение США станет причиной роста радикальных настроений и лишь усугубит вражду мусульман не только с евреями, но также и христианами.

"Мы считаем Иерусалим ключом для мусульман и христиан, так же как и для евреев. Это ключ к миру в регионе, позволяющий мусульманам бороться с некоторыми из главных причин радикализации", – сказал король.
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