21.01 15:42 MIGnews.com

Франция требует созвать СБ ООН из-за вторжения в Африн

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле-Дриан позвонил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавошоглу.Франция потребовала от Турции “проявлять сдержанность в трудном контексте ухудшения общей гуманитарной обстановки в Сирии на фоне военных акций режима в Дамаске и его союзников”.Ле Дриан подтвердил, что Франция потребовала созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с турецкой операцией в Африн.