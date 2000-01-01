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Франция требует созвать СБ ООН из-за вторжения в Африн 21.01 15:42   MIGnews.com

Франция требует созвать СБ ООН из-за вторжения в Африн

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле-Дриан позвонил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавошоглу.

Франция потребовала от Турции “проявлять сдержанность в трудном контексте ухудшения общей гуманитарной обстановки в Сирии на фоне военных акций режима в Дамаске и его союзников”.

Ле Дриан подтвердил, что Франция потребовала созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с турецкой операцией в Африн.
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