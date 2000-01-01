21.01 17:07 MIGnews.com

Заявление Нетаниягу по завершении визита в Индию

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Открывая сегодняшнее заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:"Я вернулся в Израиль по завершении исторического визита в Индию. Благодарю моего друга, премьер-министра Индии Нарендру Моди, за исключительно интенсивный и тёплый приём, отражающий крепнущую связь между нами, между нашими государствами и народами. Этот визит запомнится надолго. Он принёс и продолжит приносить большую пользу Израилю с точки зрения экономики, технологии и политики.Должен сказать, что там было много очень волнующих моментов, но прежде всего, хочу напомнить о двух встречах, касающихся нашего народа.Первое - это встреча в Бейт-ХАБАД с Мойше, мальчиком, который продолжает жить, окружённый любовью бабушек и дедушек, любовью всего израильского народа, благодаря спасшей его индийской няне Сандре, сопровождавшей его в поездке".