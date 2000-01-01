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Нетаниягу: мир на Ближнем Востоке невозможен без участия США | Фото:21.01 17:31   MIGnews.com

Нетаниягу: мир на Ближнем Востоке невозможен без участия США

Достижение мира и безопасности на Ближнем Востоке невозможно без лидирующего американского участия.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в воскресенье, 21 января на заседании правительства.

Глава правительства подчеркнул, что намерен также обсудить с приезжающим вице-президентом США Майком Пенсом актуальную региональную повестку, включая ядерную программу Ирана.

"Сегодня вечером к нам приезжает большой друг Израиля, настоящий друг, вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс… Я очень жду нашей встречи. Мы обсудим усилия администрации президента США Дональда Трампа по блокированию иранской агрессии и иранской ядерной программы и, конечно, пути продвижения безопасности и мира в регионе", — отметил Нетаниягу.

"Тот, кто действительно стремится к реализации этих целей, знает, что американскому лидерству нет замены", - добавил премьер-министр.

Пенс прибывает в Израиль в воскресенье вечером из Иордании, куда он прилетел из Египта,

В понедельник вице-президент проведет переговоры с Нетаниягу в его резиденции в Иерусалиме, после чего выступит с речью в Кнессете

Напомним, визит вице-президента в регион изначально планировался на декабрь 2017 года, но был отложен после принятия 6 декабря Дональдом Трампом решения о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и признании этого города столицей еврейского государства.
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