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Авигдор Либерман принял участие в учениях ВВС ЦАХАЛа | Фото:22.01 06:24   MIGnews.com

Либерман принял участие в учениях ВВС ЦАХАЛа

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в воскресенье, 21 января, принял участие в учениях военно-воздушных сил на юге страны, имитировавших выполнение миссии на вражеской территории и включавших в себя дозаправку в воздухе, сообщает Arutz sheva.

Вместе с заместителем начальника Генштаба генерал-майором Авивом Кохави, командующим ВВС генерал-майором Амикомом Норкиным и с бойцами спецподразделений ЦАХАЛа политик совершил полет на военно-транспортном самолете ЦАХАЛа C-130J-30 Super Hercules ("Шимшон").

Издание отмечает, что глава оборонного ведомства во время учений также встретился с летчиками из эскадрильи F-15, которые принимали участие в различных оперативных действиях в последние месяцы.

"Я принял участие в очень впечатляющих учениях ВВС и мне были продемонстрированы уникальные оперативные возможности и мощь, которой обладают всего несколько армий в мире. Но что намного более важно, я увидел плавильный котел в самом замечательном его проявлении. Мужчины и женщины, репатрианты и старожилы, ультрарелигиозные, религиозные, светские. И у всех у них только одна цель - победить в любом конфликте. ВВС, так держать!", - цитирует Авигдора Либермана пресс-служба министерства обороны.

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