21.01 20:49 MIGnews.com

Вице-президент США прибыл с визитом в Израиль

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В воскресенье, 21 января, вице-президент Майк Пенс прибыл в Израиль спустя несколько дней после начала своего ближневосточного турне, сообщает JP.Встречали Майка Пенса министр туризма Ярив Левин и посол США в Израиле Дэвид Фридман.Из аэропорта Майкл Пенс отправился в гостиницу "А-Мелех Давид" в Иерусалиме. По пути движения кортежа полиция перекрывает для движения шоссе №1 в западном правлении от перекрестка Ганот до развязки Сахаров. Также будет перекрыт съезд на 1-е шоссе с 6-го шоссе в районе развязки Бен Шемен.Ожидается, что в своей речи в кнессете Майк Пенс заявит о крепнущих американо-израильских отношениях, подтвердит намерение Белого дома перевести посольство США в Иерусалим, а также призовет Израиль к миру с палестинцами.Визит Пенса пройдет без заезда к палестинцам, которые в знак протеста против игнорирования их претензий на восточную часть Иерусалима отказались принимать вице-президента и объявили об отказе от американского посредничества в урегулировании конфликта с Израилем.Напомним, в субботу Пенс посетил Египет, где встретился с президентом Абдул-Фаттахом ас-Сиси, чтобы обсудить борьбу с терроризмом и отношения между США и Египтом.Затем вице-президент отправился в столицу Иордании Амман,где встретился с королем Абдалой II, чтобы обсудить совместную стратегию по победе в террористической организацией "Исламское государство" и защиту христиан Ближнего Востока.На встрече Пенс и король Иордании не смогли прийти к согласию по поводу статуса Иерусалима. "Мы согласились друг с другом, что мы не согласны друг с другом", — заявил Пенс журналистам после встречи с королем.