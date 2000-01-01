Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Вице-президент США прибыл с визитом в Израиль | Фото:21.01 20:49   MIGnews.com

Вице-президент США прибыл с визитом в Израиль

В воскресенье, 21 января, вице-президент Майк Пенс прибыл в Израиль спустя несколько дней после начала своего ближневосточного турне, сообщает JP.

Встречали Майка Пенса министр туризма Ярив Левин и посол США в Израиле Дэвид Фридман.

Из аэропорта Майкл Пенс отправился в гостиницу "А-Мелех Давид" в Иерусалиме. По пути движения кортежа полиция перекрывает для движения шоссе №1 в западном правлении от перекрестка Ганот до развязки Сахаров. Также будет перекрыт съезд на 1-е шоссе с 6-го шоссе в районе развязки Бен Шемен.

Ожидается, что в своей речи в кнессете Майк Пенс заявит о крепнущих американо-израильских отношениях, подтвердит намерение Белого дома перевести посольство США в Иерусалим, а также призовет Израиль к миру с палестинцами.

Визит Пенса пройдет без заезда к палестинцам, которые в знак протеста против игнорирования их претензий на восточную часть Иерусалима отказались принимать вице-президента и объявили об отказе от американского посредничества в урегулировании конфликта с Израилем.

Напомним, в субботу Пенс посетил Египет, где встретился с президентом Абдул-Фаттахом ас-Сиси, чтобы обсудить борьбу с терроризмом и отношения между США и Египтом.

Затем вице-президент отправился в столицу Иордании Амман,где встретился с королем Абдалой II, чтобы обсудить совместную стратегию по победе в террористической организацией "Исламское государство" и защиту христиан Ближнего Востока.

На встрече Пенс и король Иордании не смогли прийти к согласию по поводу статуса Иерусалима. "Мы согласились друг с другом, что мы не согласны друг с другом", — заявил Пенс журналистам после встречи с королем.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:16
Эван МакГрегор подал на развод через 22 года брака
23:08
Продюсеры США назвали лучший фильм года
21:14
Асад обвинил Турцию в поддержке терроризма
20:36
Греция решила отобрать у Македонии имя
19:17
Стала известна причина смерти Бари Шермана и его жены
18:52
Пожар в пражской гостинице Eurostars David, есть погибшие
18:07
Взрыв на химическом заводе в Индии: 4 человека погибли
17:31
Нетаниягу: мир на Ближнем Востоке невозможен без участия США
17:07
Заявление Нетаниягу по завершении визита в Индию
16:41
Теракт в кабульском отеле: число погибших возросло до 43
16:39
Житель Герцлии арестован после изнасилования на кладбище
16:07
В Ираке гражданку ФРГ приговорили к смертной казни
15:42
Франция требует созвать СБ ООН из-за вторжения в Африн
15:19
Директора психбольницы Абарбанель обвинили в сексе с больной
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus