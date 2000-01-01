Асад обвинил Турцию в поддержке терроризма

Президент Сирии Башар Асад осудил наступление турецкой армии на курдов в северном сирийском регионе Африн.
Об этом в воскресенье. 21 января сообщает портал Yahoo.
Сирийский лидер подчеркнул, что турецкую операцию нельзя "отделить от политики, которой следует турецкий режим с первого дня кризисна".
По словам Асада, политика Турции "построена в основном на поддержке терроризма и террористических группировок под разными іменами".
"Брутальная турецкая агрессия в сирийском городе Африне не может быть отделена от политики турецкого режима с первого дня кризиса в Сирии, который был в основном основан на поддержке терроризма и террористических организаций, какими бы ни были их имена", - подчеркнул турецкий президент.
Напомним, в субботу, 20 января, генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Сначала авиация поразила более сотни целей, а потом к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии.