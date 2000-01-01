21.01 21:14 MIGnews.com

Асад обвинил Турцию в поддержке терроризма

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Президент Сирии Башар Асад осудил наступление турецкой армии на курдов в северном сирийском регионе Африн.Об этом в воскресенье. 21 января сообщает портал Yahoo.Сирийский лидер подчеркнул, что турецкую операцию нельзя "отделить от политики, которой следует турецкий режим с первого дня кризисна".По словам Асада, политика Турции "построена в основном на поддержке терроризма и террористических группировок под разными іменами"."Брутальная турецкая агрессия в сирийском городе Африне не может быть отделена от политики турецкого режима с первого дня кризиса в Сирии, который был в основном основан на поддержке терроризма и террористических организаций, какими бы ни были их имена", - подчеркнул турецкий президент.Напомним, в субботу, 20 января, генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Сначала авиация поразила более сотни целей, а потом к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии.