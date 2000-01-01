22.01 07:14 MIGnews.com

Во время прибытия Пенса над аэропортом кружил беспилотник

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Над аэропортом Бен-Гурион во время приземления самолета вице-президента США Майка Пенса, прибывшего в это время с визитом в Израиль, служба безопасности заметила мини-БПЛА.Об этом в воскресенье, 21 января сообщает Arutz sheva.Из-за беспилотника на 10 минут были приостановлены все взлеты и посадки в международном аэропорту. Самолеты, которые должны были сесть в Израиле, были проинструктированы диспетчерами сделать дополнительный заход на посадку над Средиземным морем.Администрация аэропортов рассматривает использование любых беспилотных аппаратов в зоне аэропорта в качестве серьезного преступления и подчеркивает, что полеты в районе аэропорта строго запрещены.По информации новостной службы корпорации "Кан", после проведения процедуры идентификации объекта службы безопасности разрешили возобновить работу аэропорта.Управление аэропортами подало жалобу в полицию.