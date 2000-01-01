Оливковая Ветвь: турки уничтожают курдский кантон в Африн
Турецкая армия подвергла жестокой бомбардировке курдское образование на севере Сирии - Роджава.
В массированном налете участвовали 72 истребителя-бомбардировщика. Нанесены удары по 108 целям.
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что сегодня, 21 января, начнется сухопутная операция против курдов, “в зависимости от развития ситуации”.
Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил: “В ситуациях подобной этой мы ожидаем от наших союзников того, что они встанут на нашу сторону, а не на сторону террористов”.
Турецкие военные распространили заявление, в котором сообщают, что целью операции "являютя террористы, их убежища, вооружения, склады вооружений", и что армия "приложит все силы для сохранения жизней гражданских лиц".
Турция заявила, что ее действия основываются на статье 51-й устава ООН и резолюциях Совета Безопасности 1624, 2170 и 2178.
Курдская милиция YPG - союзник американцев в Сирии заявила, что у нее “нет выбора, как противостоять турецкой агрессии против курдского кантона Африн”.
Курды предупредили, что турецкая операция может закончиться ”возрождением ISIS”.
Масштабная военная операция в Африн может привести к тому, что более одного миллиона человек станут беженцами.