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Полиция считает министра Каца виновным в коррупции 21.01 08:44   MIGnews.com

Полиция считает министра Каца виновным в коррупции

Израильские полицейские завершили расследование о коррупции в оборонном гиганте Israel Aerospace Industries и, вероятнее всего, будут рекомендовать прокуратуре предъявить обвинения министру благосостояния и социальных услуг Хаиму Кацу, сообщает 2-ой канал ИТВ.

"Несмотря на всю странность тем, на которые меня допрашивали, я не сомневаюсь, что полиция порекомендует предъявить мне обвинения. Я уверен, что в дальнейшем истина раскроется", - прокомментировал эту информацию министр.

Напомним, что Кац стал фигурантом двух расследований в рамках одного более крупного "дела 630", касающегося крупнейшего государственного авиапредприятия Израиля.

Во-первых, министра подозревают в том, что в свою бытность председателем профсоюза работников IAI он заставлял их вступать в "Ликуд" и голосовать за него на внутрипартийных выборах. Согласно данным следствия, в случае отказа работникам грозили жестокие санкции – от штрафов вплоть до увольнения.

Помимо того, Хаима Каца и его семью подозревают в использовании рабочих ресурсов IAI для собственной выгоды. В частности подрядчики компании якобы нанимались для строительства частного жилья его сына Яира, также участника профсоюза.
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