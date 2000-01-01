Ортодоксы требуют выгнать Либермана из правительства
На фоне визита министра обороны Израиля Авигдора Либермана на открытый городской рынок Ашдода, его поддержку участников прошедшего протеста против "закона о супермаркетах" и заявления об ортодоксальных членах коалиции, харедим призвали исключить лидера НДИ из правительства.
"Партия "Яадут а-Тора" призывает премьер-министра Нетаниягу немедленно призвать министра обороны к ответу за углубление раскола в обществе и распространение ереси, подрывающей святость шаббата", - говорится в заявлении партии харедим.
"Этот серьезный и беспрецедентный поступок был совершен умышленно с предварительной подготовкой СМИ с целью подстрекательства и оклеветания всей религиозной общины Израиля, а также попрания святого дня", - добавили они.
Ортодоксы считают, что демарш Либерман был обусловлено сугубо политическими соображениями.
"Либерману прекрасно известно, что цель "закона о супермаркетах" заключается в сохранении существовавшего долгие годы статуса-кво, но он решил пойти путем подстрекательства и раздувания пламени, создавая излишнюю напряженность между различными частями общества, попирая шаббат и его святость. Поведение Либермана сигнализирует о серьезном политическом кризисе", - резюмировали в "Яадут а-Тора".
Напомним, как уже сообщалось, в Ашдоде Либерман заявил: "Утверждающие, что "закон о супермаркетах" ничего не меняет, неправы и вводят всех в заблуждение. Он еще сильнее разделяет народ. Так же, как я уважаю тех, посещающих синагогу в Шаббат, я жду, что они будут уважать тех, кто хочет в этот день купить кофе".