21.06 12:25 MIGnews.com

Светлова: Корень проблемы – в острой нехватке работников!

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В среду утром, 21 июня, в Кнессете состоялось заседание комиссии по алие и абсорбции, посвященное радио РЭКА. Заседание было собрано по инициативе депутата кнессета Ксении Светловой (Сионистский лагерь).Собравшиеся обсуждали положение на радиостанции РЭКА, прежде всего, на русскоязычной редакции радио, после начала рабты Корпорации общественного вещания. С одной стороны, на радио появились новые ведущие, с другой – сокращены популярные передачи, резко уменьшено количество ставок для работников радио РЭКА. Так, сегодня на радио РЭКА есть всего лишь 10 ставок постоянных сотрудников. Для сравнения, - на радиостанции на арабском языке количество ставок около 90.В заседании комиссии приняли участие депутаты кнессета от различных партий, представители общественных организаций и руководители радио. Активисты движения за права репатриантов старшего возраста "За достойное будущее", выступая на комиссии отметили, что основная категория слушателей радио РЭКА – люди пожилые, для которых зачастую РЭКА является единственным каналом для получения актуальных новостей. Александр Берман, президент движения, в частности, сказал: "К сожалению, ряд изменений на РЭКА вызывают искреннее возмущение основной части постоянных слушателей, в первую очередь пожилых репатриантов. Ведь огромную массу слушателей "старой" РЭКИ и новой Кан-РЭКА составляют более ста тысяч репатриантов в силу разных причин не владеющие в должной мере ивритом, чтобы черпать информацию из других информационных источников. Прискорбно наблюдать отсутствие в эфире популярных и любимых ведущих Лиоры Ган, Тэдди Сандера или "Северного экспресса", и выглядящее как откровенное издевательство над здравым смыслом и посягательство на основы демократии решение дирекции прекратить транслировать программу "Гайд-парк". И почему надо было переносить обзор ивритской прессы с 7.00 на 6.00 утра?! Кто же в шесть часов утра будет слушать обзор СМИ...Омолодить слушателей радио это прекрасное намерение, но как можно забывать о старшем поколении слушателей?! Обращаемся к руководству радио – не забывайте о важной части ваших слушателей, о пожилых людях!"В свою очередь, руководитель "русской" редакции радио РЭКА Лиор Авербах заверил, что делается все возможное для обеспечения вещания на высоком уровне и на РЭКА должны произойти еще изменения в лучшую сторону.Депутат Светлова: "С созданием Корпорации имевшие место прежде проблемы на РЭКА оказались не решены, а в некоторых случаях - ситуация даже ухудшилась...Самая важная, на мой взгляд, на данный момент проблема: нехватка работников! Одиннадцать часов вещания радио обеспечивают всего лишь десять ведущих, техников и продюсеров! Вне всякого сомнения, нехватка работников отрицательно сказывается и на качестве программ, выходящих в эфир. Израильские СМИ переживают непростые времена, и в результате политических игр страдают журналисты и популярные средства массовой информации. Но прежде всего, подобные политические игрища тех, кто обязан обеспечить качественную работу Корпорации, - в первую очередь эти игры бьют по репатриантам. Видимо, потому, что вещание на русском языке находится на одном из последних мест для политического руководства. Не случайно, что в новой Корпорации, кроме радио РЭКА почти нет "русских" сотрудников. В Корпорации о "русских", видимо, забыли...РЭКА – сильное и профессиональное радио, необходимое русскоязычной общине. Требую обеспечить нормальные условия для работы русскоязычной редакции РЭКА!"Депутат Светлова потребовала от руководителей Корпорации общественного вещания и от министерства финансов незамедлительно увеличить количество ставок на радио РЭКА.