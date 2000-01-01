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Израиль может ударить по Хизбалле в 5 раз сильнее,чем в 2006 | Фото: Thinkstock21.06 12:54   MIGnews.com

Израиль может ударить по Хизбалле в 5 раз сильнее,чем в 2006

Командующий ВВС Израиля генерал-майор Амир Эшель заявил, что боевая мощь авиации возросла в несколько раз за последнее время. Он сообщил, что теперь Израиль может нанести удар по Хизбалле в 4-5 раз сильнее в сравнении с 2006 годом.

Комментарии генерал-майора были сделаны в ходе выступления на Герцлийской конференции в среду, 21 июня.

Говоря о возможной войне с террористической группировкой Хизбалла, Амир Эшель подчеркнул, что Израиль имеет превосходство в воздухе и что следующая война по большей части станет "воздушной битвой".

"То, что мы тогда сделали в Ливане за 34 дня, сегодня мы может сделать за 2-3 суток", - отметил командующий ВВС Израиля.

Также он предупредил, что если между Израилем и Ливаном начнется война, то жителям южного Ливана лучше покинуть свои дома, поскольку в этом районе "в четырех из пяти домов хранится спрятанное оружие".
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