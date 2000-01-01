21.06 14:42 MIGnews.com

Либерман на церемонии памяти разведчика Моссада Эли Коэна

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Министр обороны Авигдор Либерман принял участие в церемонии памяти разведчика Моссада Эли Коэна.В ходе мероприятия, которое состоялось 20 июня, он заявил, что даже 52 года спустя после его смерти, совершенное им не забыто врагами Израиля."Наши недруги знают, что благодаря основательной и креативной работе израильской разведки, мы знаем обо всех потенциальных угрозах, видим их и готовы им успешно противостоять. Безусловно, мы все обязаны Эли, сегодня как и в прошлом, своей безопасностью", - отметил Авигдор Либерман.Глава оборонного ведомства указал, что государство, народ и правительство не оставили попыток вернуть останки Эли Коэна для захоронения в Израиле."Изо дня в день есть те, кто встают каждое утро, строят планы и делают все возможное для возвращения Эли и всех наших солдат, пропавших без вести, а также граждан, находящихся в плену врага. На протяжении всех лет, прошедших со дня гибели Эли, Моссад и министерство обороны находятся в тесном контакте с его семьей. Я хочу поддержать вас в этот трудный день и сказать, чтобы вы не теряли надежду. Я верю в то, что настанет день, когда мы привезем Эли и захороним его останки в Израиле", - подчеркнул Авигдор Либерман.