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Фото: Дана Шрага, Минобороны21.06 14:42   MIGnews.com

Либерман на церемонии памяти разведчика Моссада Эли Коэна

Министр обороны Авигдор Либерман принял участие в церемонии памяти разведчика Моссада Эли Коэна.

В ходе мероприятия, которое состоялось 20 июня, он заявил, что даже 52 года спустя после его смерти, совершенное им не забыто врагами Израиля.

"Наши недруги знают, что благодаря основательной и креативной работе израильской разведки, мы знаем обо всех потенциальных угрозах, видим их и готовы им успешно противостоять. Безусловно, мы все обязаны Эли, сегодня как и в прошлом, своей безопасностью", - отметил Авигдор Либерман.

Глава оборонного ведомства указал, что государство, народ и правительство не оставили попыток вернуть останки Эли Коэна для захоронения в Израиле.

"Изо дня в день есть те, кто встают каждое утро, строят планы и делают все возможное для возвращения Эли и всех наших солдат, пропавших без вести, а также граждан, находящихся в плену врага. На протяжении всех лет, прошедших со дня гибели Эли, Моссад и министерство обороны находятся в тесном контакте с его семьей. Я хочу поддержать вас в этот трудный день и сказать, чтобы вы не теряли надежду. Я верю в то, что настанет день, когда мы привезем Эли и захороним его останки в Израиле", - подчеркнул Авигдор Либерман.
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