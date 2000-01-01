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21.06 14:07   MIGnews.com

Кушнер и Фридман посетили семью Адас Малка

Советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и посол США в Израиле Давид Фридман посетили семью убитой в результате террористического нападения у Ворот Шхем в Иерусалиме старшего сержанта МАГАВ Адас Малка.

Кушнер отправился к семье Малка немедленно по прибытии в Израиль.

Джаред Кушнер выразил семье Малка соболезнования от имени президента США. Кушнер сказал, что Трамп лично попросил его передать соболезнования семье.

Отец Малка рассказал Кушнеру: “С одной стороны - мать, которая рыдает в связи с потерей дочери, с другой стороны мы видим мать террориста, которая призывают убить еще больше людей и восхваляет своего сына”.
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