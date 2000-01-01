21.06 15:49 MIGnews.com

Иран: произошедшее в Саудовской Аравии - путч

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Комментарии

Иранские власти прокомментировали смещение наследного принца Мухаммеда бин Найефа и назначение наследником сына короля Мухаммеда бин Салмана.На официальном сайте иранского государственного телевидения произошедшее названо “мягким путчем”.Принц Мухаммед бин Салман в качестве министра обороны королевства проводит политику жесткого противостояния иранской экспансии в регионе и попыткам создания “шиитского полумесяца” на Ближнем Востоке.