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Иран: произошедшее в Саудовской Аравии - путч 21.06 15:49   MIGnews.com

Иран: произошедшее в Саудовской Аравии - путч

Иранские власти прокомментировали смещение наследного принца Мухаммеда бин Найефа и назначение наследником сына короля Мухаммеда бин Салмана.

На официальном сайте иранского государственного телевидения произошедшее названо “мягким путчем”.

Принц Мухаммед бин Салман в качестве министра обороны королевства проводит политику жесткого противостояния иранской экспансии в регионе и попыткам создания “шиитского полумесяца” на Ближнем Востоке.
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