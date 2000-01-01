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Новый закон регулирует права работников по ремонту квартир 21.06 16:15   MIGnews.com

Новый закон регулирует права работников по ремонту квартир

Выбрать ответственного и профессионального рабочего для ремонта квартиры - это лотерея, в которой везет не всем. Если вы заказали и оплатили ремонт, но через несколько месяцев внезапно вздулась побелка, плитка на полу шатается, водопроводные трубы текут и гудят, а электричество “выбивает” - какие меры вы можете принять против недобросовестных рабочих? Только суд, а это и время, и деньги.

Новый законопроект, представленный депутатом Рои Фолькманом (“Кулану”) при поддержке министра финансов Моше Кахлона, призван урегулировать права и обязанности ремонтников, определив их зону ответственности и гарантийный срок на выполненные работы.

В соответствии с этим документом, на подрядчиков и работников, занятых в сфере ремонта квартир, будут распространяться примерно те же правила, как и на строительных подрядчиков. В частности, гарантия на ремонт должна составлять, по меньшей мере, один год, и включать все выполненные работы. При этом ремонтник не будет отвечать за ущерб, причиненный самими жильцами или другими людьми, а также за ущерб, причиненный в результате нештатных внешних воздействий и стихийных бедствий.

Законопроект предусматривает составление договора на выполнение работ, подписанного обеими сторонами. В случае выявленных в ходе гарантийного срока недостатков исполнитель ремонта должен будет выплатить владельцу квартиры компенсацию.

Ежегодно в суды подают около 15 тысяч исков, связанных с недобросовестным ремонтом. 33% исков касаются денежного конфликта, 27% - халатности при исполнении работ, 25% - ущерба, причиненного третьим лицам, 15% - несоблюдение сроков ремонта. В сфере ремонта жилья заняты около 16 тысяч подрядчиков, объем этого рынка составляет 15 миллиардов шекелей в год.

Капитальный ремонт квартиры - дело весьма дорогостоящее: в среднем, он обходится в 45-100 тысяч шекелей, а стоимость капитального ремонта, включающего достройку дополнительной комнаты, может вырасти и до 200 тысяч шекелей. Тем обиднее тратить дополнительные деньги на то, чтобы переделывать уже оплаченную, но недобросовестно сделанную работу.
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