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Министр Кара: переворот в Саудии пойдет Израилю на пользу 21.06 16:50   MIGnews.com

Министр Кара: переворот в Саудии в интересах Израиля

Министр связи Израиля Аюб Кара приветствовал политические перестановки в правительстве Саудовской Аравии, выразив надежду, что произошедшие перемены ускорят сближение королевства с Израилем.

Напомним, что минувшей ночью король Салман сместил со всех должностей наследного принца Мухаммеда бин Найефа, и назначил вместо него своего 31-летнего сына Мухаммеда бин Салмана.

"Назначение Салмана означает больше экономического сотрудничества на Ближнем Востоке и не только в отношении торговли нефтью. Укрепление отношений с правительством Трампа является началом нового оптимистического время для Саудовской Аравии и региональных государств, включая Израиль и еврейский народ", - гласит заявление, опубликованное канцелярией министра

Данное заявление стало первой официальной реакцией израильского чиновника на политические землетрясения в Эр-Рияде.
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