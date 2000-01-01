Министр Кара: переворот в Саудии в интересах Израиля
Министр связи Израиля Аюб Кара приветствовал политические перестановки в правительстве Саудовской Аравии, выразив надежду, что произошедшие перемены ускорят сближение королевства с Израилем.
Напомним, что минувшей ночью король Салман сместил со всех должностей наследного принца Мухаммеда бин Найефа, и назначил вместо него своего 31-летнего сына Мухаммеда бин Салмана.
"Назначение Салмана означает больше экономического сотрудничества на Ближнем Востоке и не только в отношении торговли нефтью. Укрепление отношений с правительством Трампа является началом нового оптимистического время для Саудовской Аравии и региональных государств, включая Израиль и еврейский народ", - гласит заявление, опубликованное канцелярией министра
Данное заявление стало первой официальной реакцией израильского чиновника на политические землетрясения в Эр-Рияде.