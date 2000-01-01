Нетаниягу встретился с Джаредом Кушнером

В Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу со старшим советником президента США Джаредом Кушнером, который прибыл сегодня в Еврейское государство с однодневным визитом. Политики пообщались в канцелярии главы израильского правительства в Иерусалиме.
В делегацию Кушнера входят также посол США в Израиле Дэвид Фридман и спецпосланник президента США по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт. В ходе своего визита он посетит также и Рамаллу, где встретится с председателем Палестинской администрации Махмудом Аббасом.
"Это возможность добиваться наших общих целей в сферах безопасности, процветания и мира. Поэтому, Джаред, я приветствую Вас, зная о ваших усилиях и усилиях президента, и надеюсь сотрудничать с вами для достижения этих общих для нас целей", - говорит Нетаниягу.
Премьер добавил, что визит Трампа, который посетил Израиль в прошлом месяце, стал "фантастически теплой исторической поездкой, которая произвела неизгладимое впечатление на народ Израиля".
В ответ Кушнер передал премьер-министру наилучшие пожелания от Трампа и назвал большой честью возможность находиться в Израиле.