21.06 18:38 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с Джаредом Кушнером

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу со старшим советником президента США Джаредом Кушнером, который прибыл сегодня в Еврейское государство с однодневным визитом. Политики пообщались в канцелярии главы израильского правительства в Иерусалиме.В делегацию Кушнера входят также посол США в Израиле Дэвид Фридман и спецпосланник президента США по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт. В ходе своего визита он посетит также и Рамаллу, где встретится с председателем Палестинской администрации Махмудом Аббасом."Это возможность добиваться наших общих целей в сферах безопасности, процветания и мира. Поэтому, Джаред, я приветствую Вас, зная о ваших усилиях и усилиях президента, и надеюсь сотрудничать с вами для достижения этих общих для нас целей", - говорит Нетаниягу.Премьер добавил, что визит Трампа, который посетил Израиль в прошлом месяце, стал "фантастически теплой исторической поездкой, которая произвела неизгладимое впечатление на народ Израиля".В ответ Кушнер передал премьер-министру наилучшие пожелания от Трампа и назвал большой честью возможность находиться в Израиле.