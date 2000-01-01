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Нетаниягу встретился с Джаредом Кушнером | Фото: Нетаниягу встретился с Джаредом Кушнером | Фото: Амос Бен Гершом, GPO21.06 18:38   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с Джаредом Кушнером

В Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу со старшим советником президента США Джаредом Кушнером, который прибыл сегодня в Еврейское государство с однодневным визитом. Политики пообщались в канцелярии главы израильского правительства в Иерусалиме.

В делегацию Кушнера входят также посол США в Израиле Дэвид Фридман и спецпосланник президента США по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт. В ходе своего визита он посетит также и Рамаллу, где встретится с председателем Палестинской администрации Махмудом Аббасом.



"Это возможность добиваться наших общих целей в сферах безопасности, процветания и мира. Поэтому, Джаред, я приветствую Вас, зная о ваших усилиях и усилиях президента, и надеюсь сотрудничать с вами для достижения этих общих для нас целей", - говорит Нетаниягу.

Премьер добавил, что визит Трампа, который посетил Израиль в прошлом месяце, стал "фантастически теплой исторической поездкой, которая произвела неизгладимое впечатление на народ Израиля".

В ответ Кушнер передал премьер-министру наилучшие пожелания от Трампа и назвал большой честью возможность находиться в Израиле.
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